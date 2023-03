"Clavigo" feiert Premiere am Paderborner Theater

„Ich wäre nichts, wenn ich bliebe, was ich bin“, sagt Clavigo. Er ist hin- und hergerissen, aber er muss sich entscheiden: Wählt er die Liebe oder seine Karriere? Mit dieser Frage beschäftigt sich Goethes Trauerspiel „Clavigo“, das am Freitagabend Premiere im Theater Paderborn feierte.

Premiere in Paderborn: Bert Tischendorf als Clavigo.

Schon vor dem eigentlichen Beginn des Stückes wurden die Zuschauer durch das beeindruckende Bühnenbild in die Welt des Clavigos geholt. Die Bühne ist geteilt, sodass zwei Spielorte entstehen, die durch eine große Wendeltreppe verbunden sind. Oben befindet sich ein helles Krankenhauszimmer, in dem Marie zwischen Monitoren und Infusionsgerät liegt. Sie ist die ehemalige geliebte Clavigos und leidet an ihrem gebrochenen Herzen.