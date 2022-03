Clubs und Diskotheken in Paderborn öffnen wieder

Paderborn

Lange Zeit mussten Clubs und Diskotheken ihre Türen wegen der Pandemie schließen. Bezeichnenderweise wurden die Foyers von Capitol und Residenz in der Zwischenzeit zu öffentlichen Corona-Teststellen für PCR-Tests umfunktioniert. Doch an diesem Wochenende beginnt der Neustart des Paderborner Nachtlebens. Wer feiern will, muss allerdings ein paar Regeln beachten.

Von Jörn Hannemann