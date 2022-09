Compleo: 80 Mitarbeiter erhalten Kündigung

Das Unternehmen Compleo verlegt seine Produktion an den Hauptsitz nach Dortmund. Bis Jahresende werden die beiden Standorte des Herstellers von Ladestationen für E-Autos in Paderborn und Schlangen (Kreis Lippe) geschlossen.

E-Ladestationen-Hersteller schließt Werke in Paderborn und Schlangen

Erst im vergangenen Jahr hatte die Unternehmensgruppe die ehemalige Wallbe GmbH in Schlangen aufgekauft. Jetzt sei sowohl dieses als auch das Paderborner Werk „aus wirtschaftlichen Gründen für die Gesamtentwicklung der Gruppe nicht mehr tragbar“, wird Dominik Freund, Mitgeschäftsführer der Compleo Connect GmbH in einer Pressemitteilung zitiert. Gegenüber dieser Zeitung sagte Jörg Lohr, Vorstandsmitglied der Unternehmensgruppe, dass allen 80 Mitarbeitern die betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen worden sei. „Wir versuchen aber, die Kolleginnen und Kollegen in der Compleo-Gruppe oder im erweiterten Unternehmensnetzwerk unterzubringen“, teilte Lohr mit.