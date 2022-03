Containerbahnhof für Paderborn?

Die SPD-Fraktion macht sich für einen Containerbahnhof an der Strecke Paderborn-Hamm stark. Die Bezirksregierung hatte im Regionalplan dafür einen neuen Standort in Paderborn vorgesehen.

Die SPD hält diesen in direkter Nähe zur A33 und B1 für hervorragend geeignet. Auch ein Eigenbetrieb dieses Umschlagplatzes halten die Sozialdemokraten für möglich. „Mit Blick auf die Wirtschaftsförderung könnte das durchaus interessant sein. Privat oder in öffentlicher Hand betriebene Containerbahnhöfe gibt es an mehreren Standorten in Deutschland“, teilt die SPD mit.

Von der Verwaltung wollen die Politiker wissen, wie sie zu diesem Vorhaben steht und will deshalb in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion nachfragen.