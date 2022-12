Corona-Impfstelle Salzkotten ist geschlossen

Paderborn/Salzkotten

Nach fast zwei Jahren ist ein entscheidendes Kapitel im Kampf gegen die Corona-Pandemie beendet: Am Donnerstag fanden in der Impfstelle des Kreises Paderborn in der Salzkottener Sälzerhalle die letzten 27 Impfungen statt. Die Impfstelle ist ab sofort geschlossen, die Halle wird zum 31. Dezember an den Hallenbauverein Salzkotten zurückgegeben.