Corona-Pandemie: Weihnachtsmarkt ohne offizielle Eröffnung

Die Stadt Paderborn hat mitgeteilt, dass der Verwaltungsvorstand der Stadt Paderborn am Dienstag „aufgrund der pandemischen Lage“ beschlossen hat, die offizielle Weihnachtsmarkteröffnung am Freitag, 17 Uhr, nicht durchzuführen. Das erfolge vor dem Hintergrund, Menschenansammlungen zu vermeiden, heißt es weiter. Eine Rede von Bürgermeister Michael Dreier werde es also nicht geben.

Die Inzidenz im Kreis Paderborn ist am Wochenende auf den Rekordwert von 204,6 gestiegen und kletterte auch am Dienstag weiter – auf nun 215,7.

3G-Regel

Wie berichtet, gelten auf dem Weihnachsmarkt folgende Regeln: Da an den Wochenenden sowie in den Abendstunden mit deutlich mehr Besucherinnen und Besuchern zu rechnen ist, gilt in den Stoßzeiten auf dem Paderborner Weihnachtsmarkt die 3G-Regel, also samstags und sonntags ganztätig sowie an den Wochentagen ab 17 Uhr, in der unmittelbaren Umgebung der Stände. Unter der Woche (montags bis donnerstags) besteht bis 17 Uhr laut Stadt keine 3-G-Nachweispflicht.

Getestete müssen ein höchstens 48 Stunden altes negatives Testergebnis vorweisen können. Schüler bis 16 Jahre benötigen keinen Nachweis, über 16 Jahren ist ein Nachweis der Schule mitzuführen. Kinder bis zum Schuleintritt sind getesteten Personen gleichgestellt. Die Überprüfung der Nachweise erfolge stichprobenartig. Eine generelle Maskenpflicht werde es nicht geben, da es sich um eine Außenveranstaltung handele, man empfehle den Gästen aber, eine Maske zu tragen, teilt die Stadt mit. Die 3-G-Regel gilt außerdem für gastronomische Angebote in Innenräumen. Die entsprechenden Nachweise werden direkt an den Ständen kontrolliert.

