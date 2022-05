Corona-Regeln in Paderborner Frauen- und Kinderklinik bleiben streng

Paderborn

In den Geschäften kann eingekauft werden wie in der Zeit vor der Pandemie, die Corona-Arbeitsschutzverordnung ist gerade ausgelaufen, wer aus dem Urlaub wieder nach Deutschland einreist, braucht keinen 3G-Nachweis mehr. Nur in wenigen Bereichen wurde noch nicht gelockert. Einer davon sind die Geburtsstationen der Sankt-Vincenz-Kliniken. Die strengen Vorgaben dort sehen einige schwangere Frauen und ihre Angehörigen aber nicht ein.

Von Dietmar Kemper