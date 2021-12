Covid-Impfteam zündet den Turbo im Kreis Paderborn

Bis zu 7000 Impfungen in nur 48 Stunden: Dieses Ziel haben sich das Covid-Impfteam des Kreises Paderborn und das DRK für das kommende Wochenende gesetzt. Es steht ein wahrer Impfmarathon bevor!

7000 Impfungen will das Team des Kreises Paderborn zusammen mit dem DRK am kommenden Wochenende durchführen.

Es gibt von diesen Freitag an vier mobile Impfaktionen in Schloß Neuhaus, Bad Wünnenberg, Kirchborchen und Altenbeken.

Hierbei soll es erstmals möglich sein, auch Termine buchen zu können. So sollen lange Wartezeiten und -schlangen vermieden werden. Es soll aber auch möglich sein, spontan zu kommen – allerdings dann mit Wartezeit.

Termine für mobiles Impfen Foto: Für die mobilen Impfaktionen an diesem Wochenende können jetzt Termine gebucht werden:



Freitag, 17. Dezember, 14 bis 20 Uhr, Schloßhalle Schloß Neuhaus, Im Schloßpark 20, Paderborn



Samstag, 18. Dezember, 11 bis 17 Uhr, Schützenhalle, Schützenstraße 16, 33181 Bad Wünnenberg



Samstag, 18. Dezember, 15 bis 20 Uhr, Schützenhalle Kirchborchen, Bohnenkamp 11, 33178 Borchen: Die Zufahrt zum Impfstandort in der Gemeindehalle Kirchborchen ist wegen der Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung nur aus Richtung Haarener Straße möglich.



Sonntag, 19. Dezember, 14 bis 20 Uhr, Eggelandhalle, Gardeweg 8, 33184 Altenbeken



Hier der Link zur Terminvergabe der mobilen Impfaktionen.



Mitzubringen sind ein amtliches Ausweisdokument, zum Beispiel der Personalausweis, sowie der Impfpass, soweit vorhanden ...

Außerdem wird die ständige Impfstelle in Salzkotten in der Nacht von Freitag auf Samstag (20 bis 8 Uhr) für Impfwillige geöffnet. Alle ab zwölf Jahren können die ganze Nacht ohne Termin und Anmeldung zur Sälzerhalle kommen und sich dort immunisieren lassen. Ab sofort, solange der Vorrat reicht, haben alle Impfwilligen zudem die freie Wahl zwischen den Impfstoffen von Biontech und Moderna, heißt es beim Kreis.

Eine weitere Impfaktion gibt es am Sonntag in der Benteler-Arena. Hier sollen zusätzlich zu den 7000 Menschen noch einmal 1907 gepikst werden.

Zum Jahresende zündet der Kreis ein wahres Impf-Feuerwerk. Landrat Christoph Rüther betont: „Die riesige Impfbereitschaft zeigt eindrucksvoll, dass die Menschen hier vor Ort bereit sind, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Ich bedanke mich bei allen für die gezeigte Geduld und das Verständnis. Gemeinsam können wir uns Schritt für Schritt aus dieser Pandemie herausimpfen.“

Mandy Bittner-Schweter, Leiterin der koordinierenden Covid-Impfeinheit des Kreisgesundheitsamtes (KoCI) kündigte auf Anfrage dieser Zeitung an, dass es in Kürze auch wieder freie Impftermine für Kinder von fünf bis elf Jahren in der Sälzerhalle geben wird.

„Wir haben uns extra nach Weihnachten Freiräume geschaffen, um die Kinder zu impfen – wenn Ferien sind und die Eltern Zeit haben. Das ist aus unserer Sicht ein idealer Zeitraum“, erklärt Mandy Bittner-Schweter.

Der Kreis Paderborn sei in der komfortabelen Situation, dass es derzeit genug Impfstoff gebe. Daher sollen für die kommende Woche (20. bis 23. Dezember) auch weitere Termine für die Impfstelle in Salzkotten im Terminportal des Kreises eingestellt werden.

Auch vom 27. bis 30. Dezember soll es wieder Booster-Impftermine für Erwachsene geben. Wie es dann im neuen Jahr mit den Impfstofflieferungen weitergehen soll, sei noch unklar. „Wir haben Planungssicherheit bis zum 10. Januar. Ich bin aber zuversichtlich, dass es auch danach keinen absoluten Impfstoffmangel geben wird“, meint die Leiterin.

An den Weihnachtsfeiertagen selbst wird das Impfgeschehen ruhen. „Dann haben wir Mitarbeiter auch endlich mal Zeit durchzuschnaufen und unsere Familien zu sehen“, sagt Mandy Bittner-Schweter.

www.kreis-paderborn.de/impfen