Dahl feiert mit Königspaar Lukas Amedick und Linda Schäfer Schützenfest

„Wieder Freude in all den Gesichtern“ - Jubelkönigspaare geehrt

Am Sonntag konnte nach der langen Corona-Pause nichts und niemand mehr die große Schützenparade auf dem Sportplatz aufhalten, ehe Oberst Josef Glaen die Festansprache samt Ehrung der Jubelkönigspaare einleitete.

Nachdem sie das Königspaar Lukas Amedick und Linda Schäfer abgeholt hatten, trafen die Schützen gegen 15 Uhr am Sportplatz ein und wurden bei strahlendem Sonnenschein von den zahlreichen Besuchern mit Applaus empfangen. Oberst Josef Glaen betonte in der Festansprache seine Erleichterung darüber, „nach den letzten Jahren wieder die Freude in all den Gesichtern sehen zu können“.

Dabei stellte er den neuen Schützenkönig Lukas Amedick noch einmal vor und erzählte, der König komme aus einer echten Schützenfamilie. Vor 27 Jahren hätten seine Eltern das Königspaar gebildet, mit zwölf Jahren sei Lukas Amedick selbst Schüler- und mit 18 Jahren Jungschützenkönig gewesen. In diesem Jahr nun erlangte er die Königswürde.

Ausnahmsweise nicht in der Halle, sondern auf dem Sportplatz wurden Jubelkönigspaare geehrt: Christel Amedick, Anne Klose, Margarethe und Franz Knievel, Elisabeth und Leo Grütter (von links). Foto: Kevin Müller

Auch die Familie der Königin ist mit dem Schützenwesen vertraut: Die Großeltern von Königin Linda Schäfer wurden Königspaar in Schlangen. Neben dem Königspaar wurde auch der 18-köpfige Hofstaat noch einmal vorgestellt.

Im Anschluss an die Festansprache wurden zudem vier Jubelkönigspaare geehrt. Dabei fand diese Tradition ausnahmsweise nicht in der Halle statt, sondern auch auf dem Sportplatz. Geehrt wurden dabei das 25-jährige Jubelpaar Leo und Elisabeth Grütter, das 40-jährige Jubelpaar Franz und Margarethe Knievel, das 50-jährige Jubelpaar Anne und Manfred Klose sowie das 60-jährige Jubelpaar Christel und Anton Amedick. Manfred Klose und Anton Amedick sind leider schon verstorben. Im Anschluss zogen die Schützen schließlich in die Halle, wo sie bis in die Abendstunden weiterfeierten.

Am Montag werden im Anschluss an das Frühstück in der Festhalle die Ehrengäste begrüßt und weitere Ehrungen vorgenommen, um 20 Uhr beginnt der große Festball mit Zeltdisco.