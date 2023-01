Dahler Schützen verabschieden ihren Präses

Bei der Generalversammlung der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Dahl konnte Oberst Josef Glaen 103 Schützenbrüder in der Hubertusklause begrüßen. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Aufnahme neuer Mitglieder und Hinweise auf die Fest- und Veranstaltungstermine in diesem Jahr..

Josef Glaen informierte über die geplante Satzungsänderung. In einer ausgiebigen Diskussion wurde ein aktuelles Meinungsbild abgefragt, auf dessen Basis die weitere Umsetzung vorbereitet werden soll. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann die Beschlussfassung in einer außerordentlichen Versammlung erfolgen.



Außerdem auf der Tagesordnung standen turnusmäßige Wahlen. Hier wurden der stellvertretende Oberst Andreas Kaiser, Schriftführer Dietmar Jürgens, Hauptmann Edmund Buschmeier, der stellvertretende Kassierer Eduard Buschmeier, der Zugführer des Silberzuges Ferdinand Schnitz und der stellvertretende Zugführer des Goldzuges Rainer Fraune einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Die beiden langjährigen Schankwarte Uli Düchting und Hubert Schonlau stehen in dieser Funktion nicht mehr zur Verfügung. Hier erklärte sich Ralf Buschmeier bereit, diese Aufgabe zu übernehmen.



Der anwesende Präses der Bruderschaft, Monsignore Dr. Michael Hardt, der seinen Wohnsitz von Dahl nach Paderborn verlegt hat, steht nach über 30 Jahren für das Amt als Präses der Bruderschaft nicht mehr zur Verfügung. Er wurde mit stehenden Ovationen und lang anhaltendem Applaus der Versammlung gewürdigt. www.dahler-schuetzen.de