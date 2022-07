Das 163. Paderborner Schützenfest ist eröffnet

1090 Tage musste Jana Mirk auf diesen Moment warten: Am Freitagabend trat Paderborns strahlende Schützenkönigin endlich aus dem Corona-Schatten heraus und durfte sich gemeinsam mit ihrem König Dirk Scholl nach einer langen Zeit des Wartens dem bestens gelaunten Schützenvolk präsentieren. Der traditionsreiche PBSV ist mit vollem Glanz und Gloria wieder da. Und wie!

Am frühen Abend machten die Schützen zum Auftakt des 163. Paderborner Schützenfestes der Königin ihre Aufwartung: Die Freude über das mannstarke Antreten der Maspernkompanie war der 45-Jährigen ins Gesicht geschrieben. Mehr als 350 Schützen waren mit dabei – selten haben so viele schneidig aussehende Männer vor der Königinnen-Residenz am Bogen gestanden.