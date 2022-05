Das Aus für das Libori-Festzelt soll nicht von Dauer sein

Dass es keine Almhütte und Hüttengaudi in diesem Jahr geben wird, ging demnach nicht auf Initiative der Stadt aus. So führte der Betreiber die angespannte Lage, Personal zu finden, als einen Grund für den Rückzug an. „Wir hoffen, dass es in den kommenden Jahren wieder ein Festzelt geben kann“, so die Hoffnung von Paderborns Marketing-Chef Jens Reinhardt. Denn beliebte Veranstaltungen wie Seniorennachmittag, Fassbier-Anstich und Tag des Handwerks müssten nun umdisponiert werden. Als Ersatz wird der Jules-Verne-Tower, ein 80-Meter-Kettenkarussell, und die Geisterbahn „Schloss Dracula“ aufgebaut.

