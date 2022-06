Das Heidefest ist in Paderborn zurück – drei neue Prinzen halten Vereinstradition aufrecht

Beim traditionellen Vogelschießen fand sich allerdings kein neuer Heidekönig, der Lennart Höschen nach dreijähriger Amtszeit abgelöst hätte. Drei neue Prinzen hat die Stadtheide aber. Thorsten Brunnert (Kronprinz), Ralf Lepper (Zepterprinz) und Carsten Heerde als Apfelprinz halten die 102-jährige Vereinstradition aufrecht.

Alle zehn Jahre schießt die Stadtheide-Vereinigung einen Kaiser aus, und für die kommenden Jahre hat Markus Bartlakowski den Vogel abgeschossen. Höhepunkt ist in jedem Jahr der Festumzug durch die mit Fahnen geschmückte Stadtheide, um den Hofstaat mit seinem Königspaar Lennart und Anja Höschen abzuholen. Der Vorstand der Stadtheide-Vereinigung war sehr glücklich über die zahlreichen Teilnehmer, die den Umzug mitgestaltet haben.

Am Abend gab es dann den großen Auftritt der Drumband, die das Zelt mit ihrer neuen Show zum Beben brachte. Wie in jedem Jahr gab es auch ein umfangreiches Kinderprogramm, bei dem der traditionelle Heide-Holschenlauf wieder einer der Attraktionen des Festes war. Es wurde wieder für wohltätige Zwecke gelaufen. Dieses Jahr war auch wieder der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr der Stadtheide mit am Start. In voller Montur haben die Kameraden bei der Hitze und den Anstrengungen für den guten Zweck alles gegeben.