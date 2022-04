Das Klassenzimmer wird in Paderborn zum Escape Room

Paderborn

Mal ehrlich: Wer spielt nicht gerne? Computerspiele – Games – sind längst im Trend bei Kindern und Jugendlichen, und auch bei immer mehr Erwachsenen. Trotzdem wird Gaming von vielen kritisch betrachtet – wie das so oft mit dem Erwachsenenblick auf die Jugendkultur ist. Das Kind sollte lieber mal ein Buch in die Hand nehmen, mag sich der ein oder andere „Oldie“ denken. Doch völlig zu Unrecht, finden die Macher der Themenwoche „Gaming feat. Bildung – one level up!“.