Das können die Paderborner 2023 erleben

Das Frühlingsfest lockt die Massen in die Innenstadt, so wie hier bei der Eröffnung im vergangenen Jahr. 2023 wird die beliebte Veranstaltung vom 5. bis 7. Mai musikalische Unterhaltung und Shopping miteinander verbinden.

Ausstellungen: Der Ausstellungsreigen beginnt am 15. Januar mit den „Glanzlichtern“ im Naturkundemuseum in Schloß Neuhaus. Die Reihe mit den faszinierenden Naturfotos aus dem gleichnamigen Wettbewerb zieht jedes Jahr aufs Neue die Besucher an und erinnert sie bis zum 23. April an den unermesslichen Wert von Landschaften, Tieren und Pflanzen.

Die Reihe „Intermezzo“ im Kunstmuseum Schloß Neuhaus mit Kunst aus der städtischen Sammlung wird am 3. Februar mit dem fünften Teil fortgesetzt. In ihm wird die Sammlung Scheffelt im Mittelpunkt stehen. Sie umfasst Werke von Beuys, Schumacher und Tapies, auf die die Stadt seit 2021 als Dauerleihgaben zugreifen kann und die sie jetzt erstmals in einer „Intermezzo“-Ausstellung zusammen zeigt.

Ebenfalls im Februar beginnen das Stadtmuseum und das Erzbischöfliche Diözesanmuseum mit der Würdigung eines großen Sohnes der Stadt. 2023 wäre der Bildhauer Josef Rikus 100 Jahre alt geworden. An ihn und seine Werke wie das Mahnmal am Busdorfwall oder der Neptunbrunnen erinnert vom 25. Februar bis zum 11. Juni die Ausstellung „Du wirst staunen!“.

Weiter geht's in der Städtischen Galerie in der Reithalle mit Bildmechanik und Kinetik. Die Ausstellung „Geheimnisvoll bewegt“ mit Arbeiten von Robert Michel, Friedrich Meckseper und Tina Tonagel zieht vom 5. März bis 9. Juli die Blicke auf sich. Es geht um Zahnräder, Uhren, Technikeuphorie, verblüffende Konstruktionen, Klang und Bewegung.

Bertram Engel, hier bei einem Konzert 2018 in Hannover, kommt zum Festival „Drums'n'Percussion“, das vom 28. April bis 1. Mai im HNF stattfinden wird. Foto: Ulrich Stamm/imago

Weitere Ausstellungen

Zum 30. Geburtstag der Städtepartnerschaft Paderborns mit Przemyśl in Polen ist eine Ausstellung im Naturkundemuseum geplant. In deren Mittelpunkt steht vom 7. Mai bis 16. Juni zeitgenössische Fotografie aus Polen und der Ukraine. Als „großen Höhepunkt“ kündigt die Leiterin der städtischen Galerien und Museen, Andrea Brockmann, die Gemeinschaftsausstellung „Panta rhei“ an. Die kreative und informative Auseinandersetzung mit dem Element Wasser ist vom 26. August 2023 bis zum 21. Januar 2024 zu sehen.

„Wir werden das Thema Wasser in vielen unterschiedlichen Facetten darstellen, in Geschichte, Naturkunde und Kunst“, erläutert Brockmann. In der Galerie in der Reithalle wird nach ihren Worten die Bedeutung von Wasser und dessen Einsatz in der Kunst beschrieben, im Stadtmuseum eine Animation über die Pader und eine hölzerne Welle von Jörg Gläscher gezeigt. Im Residenzmuseum wiederum werden unter dem Titel „Wasser ist Menschenrecht“ beeindruckende Fotos präsentiert, im Naturkundemuseum geht es um das Grundwasser, im Kunstmuseum schließlich wird eine spektakuläre Installation von Claudia Schmacke zu sehen sein. Bürger, Schulen und Vereine können sich an der Gestaltung von Wassereimern beteiligen, die ihren Platz ebenfalls im Kunstmuseum finden sollen.

Das Heinz-Nixdorf-Museumsforum wartet mit einer ungewöhnlichen Kunstinstallation auf. Für seine „Nemesis Machine“ hat der britische Künstler Stanza Platinen, Bildschirme, Chips und andere Computerteile zu einer Megacity der Daten zusammengesetzt. Es geht thematisch um Vernetzung und die Stadt der Zukunft. Zu sehen ist „The Nemesis Machine“ vom 16. Mai an.

Konzerte

Das über Deutschland hinaus bekannte Festival „Drums'n'Percussion “ mit seinen Workshops und Konzerten erlebt vom 28. April bis 1. Mai eine Neuauflage im HNF. Mit dabei ist Bertram Engel, der Schlagzeuger von Udo Lindenberg. Am 1. Juni werden tausende junge Menschen zum „Asta-Sommerfestival“ pilgern, mit Alle Farben, Bausa, den Leoniden und Cascada.

Das „Wohlsein Open Air “ feierte im vergangenen Jahr mit den Beatstakes und Flogging Molly in Schloß Neuhaus seine Premiere. Die Neuauflage ist für die Zeit vom 16. bis 19. Juli geplant. Die Bands sind noch nicht bekannt. Freunde elektronischer Musik werden am 19. August beim „Tausendquell-Festival“ im Park an der Detmolder Straße auf ihre Kosten kommen. Musik spielt ebenfalls beim „Kuppelfest“ vom 8. bis 10. September und natürlich beim „Honky Tonk Festival“ am 4. November die tragende Rolle.

Feste

Beim Feiern muss sich Paderborn hinter niemandem verstecken. Gelegenheiten dazu gibt es wieder reichlich. Die Karnevalsparade am 18. Februar ist nicht mehr lange hin. Der Lunapark findet diesmal vom 22. April bis zum 1. Mai statt, wobei am „Tag der Arbeit“ auch die „Schlosssommer“-Saison beginnt. Für eine proppenvolle Innenstadt wird das Frühlingsfest vom 5. bis 7. Mai mit der Mischung aus hochkarätiger Livemusik und Kleinkunst sorgen. Das Verständigung nicht selten über gemeinsames Essen funktioniert, zeigt sich regelmäßig beim Internationalen Fest der Begegnung, das am 18. Juni im Neuhäuser Schlosspark stattfinden wird. Der Paderborner Bürger-Schützenverein freut sich schon jetzt auf sein großes Fest vom 7. bis 10. Juli, zu dem die Bevölkerung wieder herzlich eingeladen ist. Zwei Wochen später beginnt Paderborns Fünfte Jahreszeit. Am 22. Juli wird Libori eröffnet – mit oder ohne Almhütte ist noch die Frage.

Jochen Malmsheimer (Foto) kennt die Bühne in der Paderhalle gut. Mit Frank Goosen kehrt er am 16. Mai um 20 Uhr dorthin zurück. Foto: Rainer Maler

Kleinkunst

Wer Kabarett, Straßentheater und bunte Wände liebt, sollte einige Termine im Kalender rot markieren. Allen voran die Neuauflage des Festivals „Paderborn macht ernst mit lustig“ vom 4. bis 16. Mai in der Paderhalle. Auf der Bühne werden nur Hochkaräter stehen: von Sarah Bosetti und Gerburg Jahnke bis Jochen Malmsheimer und Dieter Nuhr, dessen Auftritt am 6. Mai aber schon ausverkauft ist.

Bei den mittlerweile 41. „Puppenspielwochen“ werden vom 25. Februar bis 12. März namhafte Ensembles an den Fäden ziehen, bei der „Pader-Kultour“ am 28. Mai mehr als 20 Künstler an 16 Stationen entlang der Pader Straßentheater und Musik spielen. Gaukler und Artisten werden zu Libori den Platz der kleinen Künste bevölkern, Graffiti-Künstler beim „Secret City Fassadenfestival“ (5. bis 25. August) Wände kunstvoll besprühen und Paderborn noch ein Stückchen bunter machen.

Sarah Bosetti reagiert mit Liebe auf Hasskommentare. Am 4. Mai können Kabarettfreunde sie um 20 Uhr in der Paderhalle erleben. Foto: Leif Greinus

Die Museumsnacht wird Ende August stattfinden, die Messe „Performance“, bei der Kleinkünstler im Schlosspark ihre neuen Programme vorstellen, am 4. und 5. September. Und dann ist da noch die Premiere des „Confluence Festivals“ vom 26. bis 29. Mai. Jeden Tag wird es Konzerte auf drei Bühnen im Paderquellgebiet hinter der Stadtbibliothek geben. Verschiedene Musikstile fließen dort zusammen – deshalb der Name „Confluence“. Organisiert wird der Neuling im Paderborner Veranstaltungskalender von „Kulturnadel“-Träger Ulrich Lettermann und von Stefan Hermanns vom Kulturamt.