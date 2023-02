Luftwaffenmusikkorps Münster spielt in Paderborn

Das Luftwaffenmusikkorps Münster gibt am Donnerstag, 16. März, ein Benefizkonzert in der Paderhalle. Dem Förderverein des Bundes-Schützen-Musikkorps Elsen, für dessen Unterstützung das Benefizkonzert stattfindet, ist es gelungen, dieses Spitzenorchester für diesen Abend zu gewinnen.

Benefizkonzert in der Paderhalle

Das Luftwaffenmusikkorps Münster gibt ein Konzert in der Paderhalle.

Karten für das Konzert, das um 19 Uhr beginnt, können bereits gekauft werden. Sie kosten 15 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse. Im Ortsteil Elsen können die Tickets in bei allen drei Bankinstituten erworben werden, zusätzlich in der Paderhalle sowie beim Ticket-Center Paderborn ([email protected]).

Traditionell, vielseitig und flexibel, aber auch modern und dynamisch – so klingt auch die Musik, mit der das Luftwaffenmusikkorps Münster sein Publikum begeistern möchte, heißt es in der Pressemitteilung. „Als hochprofessionelles Großes Blasorchester aufgebaut, sorgt es mit 50 Musikerinnen und Musikern bei den vielfältigen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Truppe für den guten Ton. Die große musikalische Bandbreite – von Klassik, zeitgenössischer Blasmusik über Pop und Swing bis hin zur traditionellen Marschmusik – ist dabei ein besonderes Markenzeichen“, werben die Veranstalter.

Das Zeremoniell, der Große Zapfenstreich, eine Musikshow, Hymnenpräsentation im Stadion oder das abendfüllende Saalkonzert – so unterschiedlich sind die nationalen und internationalen Musikeinsätze. Zu jedem Auftritt spielt das Luftwaffenmusikkorps Münster in ganz spezieller, auf die Anforderungen des jeweiligen Events zugeschnittener Besetzung.

Internationale Konzertauftritte in Ländern wie USA, Oman, Spanien, Russland, England, Türkei aber auch Usbekistan, Afghanistan, Kosovo oder Bosnien-Herzegowina prägen immer öfter den Dienstalltag der Musiker. Auch dort möchte das Luftwaffenmusikkorps Münster mit schwungvollem Auftreten unterhalten und neugierig machen – auf die Militärmusik, die Streitkräftebasis und vor allem auf die Bundeswehr.