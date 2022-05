Das Paderborner Frühlingsfest ist ein Erfolgsgarant

Traditionell findet im Rahmen des Frühlingsfestes auch immer ein verkaufsoffener Sonntag statt. Da das Fest in den beiden vergangenen Jahren der Pandemie zum Opfer fiel, musste die Paderborner Kaufmannschaft wohl oder übel auf den liebgewonnenen Umsatz verzichten. Heute war es endlich wieder so weit: Neben den vielfältigen Kulturangeboten im Rahmen des Frühlingsfestes, durften auch die Händler ausnahmsweise am Sonntag ihre Türe öffnen.

Schon früh füllte sich deswegen an diesem Sonntag die Westernstraße. Das bemerkte auch Uwe Seibel, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft in Paderborn: „Die Stimmung hier ist wirklich großartig“, sagt er im Hinblick auf das Fest, aber auch der verkaufsoffene Sonntag ist Anlass zur Freude: „Die Frequenz in der Fußgängerzone und in den Geschäften ist gut“.

Das freue ihn vor allem auch wegen der Umsatzeinbußen durch die Pandemie: „Ich habe das Gefühl, dass die Menschen endlich etwas Normalität genießen können“, bilanziert er seinen Eindruck vom Wochenende. Auf dem Rathausplatz waren zur Spitzenzeit am Samstagabend bis zu 10.400 Besucher. Für Seibel ist deswegen klar: „Das Frühlingsfest ist immer noch ein Erfolgsgarant, auch nach zweijähriger Pause“.

Paderborner Frühlingsfest eröffnet Freuen sich auf den Start des Paderborner Frühlingsfestes: Ahmed, Talal, Eduardo, Melissa und Elena vom Café BarCelona am Rathausplatz. Foto: Jörn Hannemann Heimspiel: Der Paderborner Songwriter Batomae heizte dem Publikum als erster auf der Rathausbühne ein. Foto: Joern Hannemann Heimspiel: Der Paderborner Songwriter Batomae heizte dem Publikum als erster auf der Rathausbühne ein. Foto: Joern Hannemann Heimspiel: Der Paderborner Songwriter Batomae heizte dem Publikum als erster auf der Rathausbühne ein. Foto: Joern Hannemann Rudeltrommeln mit Drumbob Foto: Jörn Hannemann Beim Frühlingsfest greifen sogar Vertreter von Handel, Politik und Wirtschaft zu den Sticks. Hier gibt der Landrat Christoph Rüther den Ton an. Foto: Jörn Hannemann Beim Frühlingsfest greifen sogar Vertreter von Handel, Politik und Wirtschaft zu den Sticks. Foto: Jörn Hannemann Trommeln bis der Arzt kommt! So lautet der Slogan und so steht es auf den Musikinstrumenten geschrieben von "Drumbob". Foto: Jörn Hannemann Imposanter Blick von der Bühne. Foto: Jörn Hannemann Foto: Joern Hannemann Stoßen auf eine schöne Frühlingsfest-Zeit an: Uwe Seibel, Vorsitzender der Werbegemeinschaft und Dieter Honervogt, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Paderborn. Foto: Joern Hannemann Foto: Joern Hannemann Foto: Joern Hannemann Foto: Joern Hannemann Moderator Christopher Müller Foto: Joern Hannemann Auch die Ehrenvorsitzende der Paderborner Werbegemeinschaft, Anne Kersting, freut sich, dass es endlich wieder heißt: "Willkommen beim Paderborner Frühlingsfest!" Foto: Joern Hannemann