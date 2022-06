Das Paderborner Jugendamt wird immer öfter alarmiert

„Wir haben viele Meldungen von Nachbarn, auch von anonymer Seite“, sagt Petra Erger. Anrufe von Nachbarn habe es immer schon gegeben, aber es seien in den letzten Jahren mehr geworden. Die Leiterin des Jugendamtes führt dies auf die erschütternden Fälle von sexuellem Missbrauch im lippischen Lügde zurück. Auf dem Campingplatz Eichwald geschahen zwischen Anfang 2008 und der Festnahme des Haupttäters im Dezember 2018 unfassbar widerliche Dinge. Dadurch sei die Öffentlichkeit sensibilisiert worden, was „grundsätzlich positiv“ sei, wie Erger betont. Bei vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit sei immer wieder kritisiert worden, dass das Umfeld nicht aufmerksam und wachsam genug gewesen sei. Früher seien Meldungen in erster Linie aus den Kitas oder Schulen gekommen.

