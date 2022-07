Das Polizei-Konzept für Libori steht 

Die Vorfreude auf Libori steigt. Am Samstag wird die fünfte Paderborner Jahreszeit eröffnet. Die Polizei will auch in diesem Jahr alles dafür tun, damit die vielen Gäste unbeschwert bummeln und feiern können. Libori zähle zu den sichersten Volksfesten in Deutschland und das solle auch so bleiben, heißt es in einer Mitteilung der Kreispolizeibehörde.

„Unser Einsatzkonzept trägt dazu bei, dass alle ein friedliches Fest erleben können“, verspricht Polizeidirektor Friedrich Husemann, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz.

In Abstimmung mit dem Sicherheitskonzept der Stadt, an dem viele andere Institutionen, wie Feuerwehr und Rettungsdienste mitgearbeitet haben, setzt die Polizei auf hohe Präsenz. Zwei Liboriwachen – am Rosentor und auf dem Rathausplatz – sind Anlaufpunkte für Hilfesuchende. Die Polizistinnen und Polizisten sind auf der gesamten Kirmes, dem Pottmarkt und auf den Feiermeilen in der Innenstadt im Einsatz. Neben uniformierten Beamten verstärken auch Zivilkräfte und Diensthundeführer die „gut aufgestellte Mannschaft“ .

Liboriwachen

Die Liboriwache am Rosentor ist täglich von 12 Uhr bis zum Ende des Kirmesbetriebs besetzt. Von 20 Uhr an bis zum frühen Morgen steht die mobile Wache an der Ecke Rathausplatz/Jühenplatz. Von den Liboriwachen starten die gemeinsamen Streifen der Polizei und der Ordnungsamts-Mitarbeiter vom Büro für Ordnung Schutz und Sicherheit. Sämtliche Anliegen, die Festbesucher an die Polizei oder das Ordnungsamt haben, können dort entgegen genommen werden. Alle Einsatzkräfte sind per Digitalfunk mit der Einsatzleitstelle der Paderborner Polizei verbunden. Sollte die Polizei dringend gebraucht werden, ist der Polizeiruf 110 die richtige Nummer, um schnelle Hilfe zu erreichen.

Alkoholkontrollen

Autofahrer müssen jederzeit damit rechnen, in eine Polizeikontrolle zu geraten. Schon bei 0,3 Promille kann der Führerschein entzogen werden, wenn Anzeichen von Fahruntauglichkeit vorliegen oder man an einem Verkehrsunfall beteiligt ist. Restalkohol nach einer durchzechten Nacht ist nicht zu unterschätzen. All das gilt ebenso für die Nutzer von E-Scootern, denn bei den Elektrorollern handelt es sich um Kraftfahrzeuge.

Auch Radfahrer müssen sich auf Alkoholkontrollen einstellen. Ab 1,6 Promille steht deren Führerschein auf dem Spiel. Im Falle eines Unfalls kann auch bei Radfahrern schon ein Glas Bier zu viel sein. Die Polizei empfiehlt: „Wer ausgelassen feiern will, sollte das vielfältige Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs nutzen.“

Jugendschutz

Gegen den Alkohol- und Drogenmissbrauch richten sich Jugendschutzmaßnahmen von Polizei und Stadt. Schon vor der Kirmes werden die Gewerbetreibenden für die Beachtung der Jugendschutzgesetze sensibilisiert. Während der neun Festtage sind mehrere Kontrollen von Polizei, Ordnungsamt und Jugendamt geplant. Kontrolliert wird nicht nur auf dem Festgelände, sondern auch in den abseits gelegenen Anlagen, die gerne von Jugendlichen als Treffpunkte genutzt werden: „Falls Minderjährige mit Alkohol erwischt werden, werden die Eltern konsequent informiert – der Alkohol meistens sofort entsorgt. Bei festgestellten Straftaten, insbesondere im Zusammenhang mit Drogen, gibt es kein Pardon, sondern Strafanzeigen.“