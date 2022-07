Das Riesenrad wird für die Libori-Premiere herausgeputzt

Der Chef verspricht den Gästen eine „super Aussicht“ in den 36 Gondeln, die insgesamt bis zu 216 Personen aufnehmen können. „Menschen fahren Riesenrad, um etwas zu sehen“, betont der 48-Jährige. Und die Gondeln seien so filigran gestaltet, dass von oben Paderborns ganze Schönheit sichtbar werde.

Ein Vergnügen, das auch Menschen mit Handicap genießen können. Über eine Rampe gelangen sie direkt in die Gondeln. Am Montag herrschte auf dem Liboriberg Betrieb. Karussells wurden in Position gebracht, Einzelteile zusammengesetzt. Bis Samstag muss alles fertig sein, wenn dann bis zum 31. Juli wieder auf dem Rummel gefeiert wird.