Das sind die Öffnungszeiten der Paderborner Schwimmbäder in den Herbstferien

Die Schwimmoper am Maspernplatz hat am Montag, 10. Oktober, sowie dienstags und freitags durchgehend von 6 bis 21.45 Uhr, mittwochs von 6 bis 23 Uhr und donnerstags von 6 bis 17.15 Uhr geöffnet. Samstags kann das Bad von 6 bis 20 Uhr und an Sonntagen von 7 bis 20 Uhr besucht werden. Am 3. Oktober (Tag der Einheit) hat die Schwimmoper von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Montags bis freitags von 12 Uhr bis 17 Uhr (donnerstags bis 16 Uhr) ist für Kinder und Jugendliche mit einem Wasserparcours im Schwimmerbecken und einem Spieltreff im Nichtschwimmerbecken für Abwechslung gesorgt, teilt der Betreiber mit.

Das Residenzbad in Schloß Neuhaus hat vom 4. bis 9. Oktober Dienstag bis Freitag von 6 bis 21 Uhr, Samstag von 6 bis 18 Uhr und Sonntag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am 3. Oktober sowie vom 10. Oktober bis zum Ende der Herbstferien bleibt das Bad geschlossen. Die Türen des Alisobades in Elsen bleiben vom 3. Oktober bis einschließlich 9. Oktober zu. Vom 10. Oktober an bis zum Ende der Herbstferien hat das Bad Montag bis Freitag von 6 bis 21 Uhr, Samstag von 6 bis 18 Uhr und Sonntag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Kassen- und Einlassschluss ist in allen Bädern jeweils eine Stunde vor Betriebsende. Weitere Informationen zu den Paderbornern Bädern gibt es auch im Internet unter www.paderbaeder.de.