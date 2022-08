Das Zukunftsquartier in Paderborn wird bunt

Paderborn

Der Schraubenschlüssel symbolisiert Werkstätten, der Basketball und der Tischtennisschläger stehen für Sport-, die Bäume für Grünflächen. In Halle 47 der ehemaligen Barker-Kaserne an der Driburger Straße entsteht gerade große Kunst, die visualisiert, was das hoffentlich großartige Zukunftsquartier auf der Konversionsfläche einmal auszeichnen wird.

Von Dietmar Kemper