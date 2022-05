Schockiert standen kurz nach dem Tornado Mitarbeiter der Betriebe und Geschäfte im Paderborner Dören-Park sowie Kunden an der Senefelder Straße. So wie Norbert Bergmann (55).

Wenige Augenblicke zuvor war die Welt auf diesem Paderborner Parkplatz an der Senefelderstraße noch in Ordnung..

Er schaute sich seinen Wagen vor dem Aldi an. Ein Blechteil hatte sich um seinen Wagen gewickelt. Sekunden vorher stand er noch an der Kasse: „Ich wollte bezahlen, dann sah ich durch das Fenster, wie Teile umherfliegen“.

Mit den Tränen kämpfte mehrere hundert Meter weiter Philipp Hayden, Filialleiter von Multipolster. Hier war die gesamte Fensterfront weggerissen. „Ich bin dankbar, dass niemand verletzt wurde“, sagte er.

Fassungslos stand auch Konstantin Bergmann (37) vor dem Blumenhandel Brixius. „Ich war hier, um für meine Frau Blumen zu kaufen. Sie feiert heute ihren 33. Geburtstag“, sagte er. „Als ich sie eben anrief, meinte sie nur: Dass du gesund bist, ist das größte Geschenk“, so Bergmann.

Doppelt betroffen ist Jörg Woltmann (52), Inhaber von Deal Möbelsonderposten. Am Standort an der Senefelderstraße hatte der Tornado Schäden angerichtet – und am zweiten in Lippstadt, wo ein Hochregallager zusammenstürzte. Und dort hatte es bereits 2018 ein Feuer gegeben. „Für all diese Fälle ist die Versicherung da. Viel wichtiger ist es, dass es der Kundin, die durch Glassplitter verletzt wurde, bald wieder besser geht“, sagte er.