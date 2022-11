Davd Steffens erhält St.-Sebastianus-Ehrenkreuz

Sichtbar überrascht und völlig unerwartet kam für David Steffens die Aufforderung des stellvertretenden Bundesschützenmeisters Walter Finke, zum Mikrofon für eine Ehrung zu kommen. Er verlieh dem Bezirksbundesmeister für seine langjährigen Verdienste um den Bezirksverband und den Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften das St.-Sebastianus-Ehrenkreuz. Zuvor dankte David Steffens dem aus dem Amt geschiedenen langjährigen Oberst der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hövelhof, Hubert Bonke, mit der Verleihung des Verdienst- und Ehrenabzeichens mit Eichenkranz in Gold des Bezirksverbands Paderborn-Land.

Beim Bezirksverbandstag in Sennelager kamen Abordnungen aus 26 Bruderschaften zu einem gemeinsamen Treffen zusammen. Bezirkspräses Bernhard Henneke feierte zu Beginn die Messe als Dankgottesdienst für die Begegnungen, die in diesem Jahr möglich waren, für die Feste im Schützenjahr und für die Menschen, die sich engagieren und die zum Schützenwesen dazu gehören. Nach der Segnung der Bezirkskönigsketten wurden sie an die Bezirkskönige Christopher Werny aus Dörenhagen und Matthias Vonderheide aus Hövelhof überreicht. Die Bezirksstandarte wurde von Hövelhof an Dörenhagen übergeben. David Steffens bedankte sich bei den scheidenden Bezirkskönigen Frank Bröckling aus Hövelhof und Martin Amedick aus Dörenhagen, die den Bezirk drei Jahre repräsentierten, mit einer Urkunde.

Manfred Müller, ehemaliger Landrat, wurde jetzt offiziell von den Schützen verabschiedet. Foto: Michael Schulz

Elmar Fortak, Oberst der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Sennelager, begrüßte die anwesenden Schützenbrüder und bemerkte, dass das Schützenwesen langsam wieder Fahrt aufnehmen würde trotz der vielen negativen Einflüsse wie dem Angriffskrieg Putins in der Ukraine, der steigenden Inflation und der hohen Energiepreise. Landtagsabgeordneter Bernhard Hoppe-Biermeyer erläuterte in seinem Grußwort, dass er statt einer Bürgersprechstunde lieber die Gesellschaft auf den Schützenfesten suche, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Stellvertretender Landrat Hans-Bernd Janzen betonte den hohen Stellenwert des Ehrenamts in der Gesellschaft und bedankte sich bei allen, die Verantwortung übernähmen. Gerade in schwierigen Zeiten würden die Menschen zusammenrücken, um gemeinsam in Dialogen eine Lösung zu finden.

Der stellvertretende Bundesschützenmeister Walter Finke, der gerade von der Hauptvorstandssitzung des BHDS aus Langenfeld zurückkam, verkündete die Neuigkeit, dass im kommenden Jahr das Bundesfest vom 15. bis 17. September in Mayen-Koblenz stattfinden werde. Weiter rief er dazu auf, eine Spendenaktion der Europäischen Gemeinschaft historischer Schützen (EGS) zu unterstützen, die mit Hilfe polnischer Schützenfreunde ein Netzwerk der direkten Hilfe für die Menschen in der Ukraine aufgebaut hätten. Viele Sach- und Geldspenden seien bereits weitergeleitet worden. Finke bot „Ukrainehilfe-Buttons“ an, die im Saal verkauft wurden. Dadurch kam eine Summe von 1750 Euro zusammen, die er auf 2000 Euro aufstockte.

Die Geehrten des Bezirksverbandstages: (von links) die Bezirkskönige Matthias Vonderheide und Christopher Werny, Bezirksbundesmeister David Steffens, Ehrenoberst Hubert Bonke. Foto: Michael Schulz

In seiner Laudatio zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz für David Steffens sprach Walter Finke von dessen Organisationstalent, der Hilfsbereitschaft und seiner ruhigen, pragmatischen Art, mit Menschen umzugehen, Herausforderungen anzunehmen und Probleme zu lösen. Dabei habe er den einzelnen Schützenbruder und jede Bruderschaft im Blick. Das zeige sich darin, dass der Bezirksverband eine lebendige und mitgliederwachsende Gemeinschaft sei. Das Ehrenkreuz sei auch als Dank für die geleistete Arbeit anzusehen. Mit langanhaltendem Applaus standen alle Anwesenden auf und gratulierten David Steffens.

Die vorgesehene Verabschiedung des ehemaligen Landrates Manfred Müller durch die Schützen bei dem Bezirksverbandstag konnte wegen der ausgebrochenen Corona-Pandemie seinerzeit nicht erfolgen. So bedankte sich David Steffens in diesem Jahr im Namen der Schützenfamilie bei Müller. Er sei immer Ansprechpartner gewesen, sei ein guter Zuhörer für die Belange und auch Macher zur Unterstützung der Schützen gewesen. Es habe immer einen unkomplizierten Austausch gegeben. In seiner Antwort hob Manfred Müller die stets gute Zusammenarbeit bei vielen Gesprächen und Sitzungen hervor. Er habe immer deutlich werden lassen, dass die Schützen das Rückgrat der Dörfer und Städte seien.

Bei der Verleihung des Verdienst- und Ehrenabzeichens mit Eichenkranz in Gold des Bezirksverbands Paderborn-Land an Hubert Bonke verwies der Bezirksbundesmeister auf die hohen Anforderungen. Diese seltene Auszeichnung wird nur an kürzlich ausgeschiedene Obristen vergeben, die mindestens zwölf Jahre lang ihren Verein geführt haben und insgesamt 30 Jahre lang im Vorstand tätig waren. Hubert Bonke sagte in seiner Ansprache, dass man als Oberst nie etwas allein bewegen könne, es sei immer ein Team vonnöten. Er bedankte sich bei den Schützen, die mitgeholfen hätten, Zukunft zu gestalten.