Denise Bretz neue Verlagsleiterin bei Lektora in Paderborn

Denise Bretz ist seit 2015 Teil des Lektora-Verlags und betreute bereits in ihrer anfänglichen Funktion als Praktikantin die ersten Manuskripte mit. Innerhalb ihres einjährigen Volontariats lernte sie die Herstellungsprozesse eines Buchprojekts kennen und arbeitete sich in den Drucksatz und andere Herstellungsprozesse ein, schulte sich in den Feinheiten des Lektorats, kümmerte sich um die Pressearbeit, unterstützte das Kultslam-Team und organisierte und betreute Messeauftritte.

Mit Abschluss ihres Volontariats übernahm sie den Posten der Lektorats- und Herstellungsleitung. Im Sommer 2019 begann sie ihre Ausbildung zur Medienkauffrau digital und print, die sie im Sommer 2022 erfolgreich abschloss.

Karsten Strack, Hauptgeschäftsführer der Lektora GmbH, freut sich, dass mit der 27-Jährigen eine junge Kraft die Verantwortung für die Verlagsabteilung übernimmt, und sieht diesen Bereich für die Zukunft sehr gut aufgestellt: „Denise Bretz verfügt nicht nur über eine hervorragende fachliche Kompetenz, sondern befindet sich in ihrem literarischen Zugang direkt am Puls der Zeit. Zudem kennt sie das Unternehmen mittlerweile nahezu in- und auswendig.“