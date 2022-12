Der Andrang auf das Weihnachtsessen für Bedürftige in Paderborn wird größer

Paderborn

Zwischen 120 und 150 Personen kommen an einem Tag zur Essensausgabe ins Gasthaus der Padermahlzeit. „Und es werden fast täglich mehr“, sagt Joachim Veenhof, Geschäftsführer des SKM (Katholischer Verein für Soziale Dienste in Paderborn). Am Freitag organisierten verschiedene Initiativen wieder eine Adventsfeier für obdachlose und bedürftige Menschen.

Von Lisa Richter