Der ASP hat einen neuen Leiter

Nach mehr als 43 Jahren bei der Stadt Paderborn, davon 31 Jahren im Bereich Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Parken, geht der ASP-Betriebsleiter Reinhard Nolte in seinen Ruhestand. Bei seiner Verabschiedung auf dem Bau- und Betriebshof An der Talle führte Bürgermeister Michael Dreier gleichzeitig den langjährigen stellvertretenden Betriebsleiter Dr. Dietmar Regener als Nachfolger in das Amt ein.

An seinen letzten Arbeitstagen blickt Reinhard Nolte beinahe etwas wehmütig zurück. Begonnen hatte seine städtische Laufbahn bereits im Jahr 1979, als sich der gelernte Kraftfahrzeugmechaniker nach Abschluss der Fachhochschulreife im Rahmen eines Dualen Studiums an der Fachhochschule in Soest zum Stadtinspektor ausbilden ließ und diese Ausbildung 1982 als Diplom-Verwaltungswirt abschloss. Im Anschluss konnte Nolte fast zehn Jahre sein Organisationstalent im Hauptamt unter Beweis stellen, ehe er im Jahr 1991 über das Projekt „Neubau eines Zentralen Bau- und Betriebshofes“ erstmals mit der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung in Kontakt kam. Ein Themenfeld, das ihn bis heute nicht mehr loslassen sollte.

Mit Gründung des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP) im Jahr 1995 wurde er zum stellvertretenden Werkleiter berufen, um schließlich im Jahr 1999 die Gesamtleitung des wachsenden Betriebs zu übernehmen und ihn bis zuletzt sehr erfolgreich zu führen.

Im Rahmen der Rekommunalisierung des städtischen ÖPNV und damit einhergehenden Abspaltung des Geschäftsbereichs Padersprinter von der Eon-Westfalen-Weser AG auf die Padersprinter GmbH wurde er zudem 2012 zum Mitgeschäftsführer der neuen Tochtergesellschaft der Stadt Paderborn und wirkte auch hier über viele Jahre bis zum 31. Dezember 2021 erfolgreich mit. In seine Zeit als Leiter des ASP fielen bedeutsame Projekte wie die flächendeckende und frühzeitige Einführung der Getrenntsammelsysteme Papiertonne im Jahr 2000 und Wertstofftonne im Jahr 2016. Auch der Neubau und die Erweiterung des Recyclinghofes An der Talle wurde von ihm verantwortet.

Im Bereich der Parkraumbewirtschaftung wurde unter seiner Leitung in Paderborn das derzeitige Parkleitsystem im Jahr 2000 umgesetzt, das zurzeit auf ein Digitales Parkraummanagement umgestellt wird, und in Paderborn als eine der ersten Städte bundesweit das Handy-Parksystem eingeführt. Auch die Tiefgarage Königsplatz wurde in dieser Zeit umfangreich saniert. Es ließen sich noch zahlreiche andere Projekte aufzählen, die in den mehr als 30 Jahren seines Wirkens dazu beigetragen haben, aus dem ASP einen modernen, dienstleistungsorientierten und wirtschaftlich agierenden Betrieb zu formen.

Bürgermeister Michael Dreier würdigte in einer Laudatio bei der Verabschiedung dieses äußerst erfolgreiche Wirken mit den Worten: „Reinhard Nolte hat den Betrieb enorm geprägt und in allen Bereichen kundenorientiert und wirtschaftlich weiterentwickelt, er hat entscheidend dazu beigetragen, aus dem ASP eine Marke zu machen, die bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Paderborn hohes Ansehen genießt.“ Er bedankte sich bei ihm auch für die gute Zusammenarbeit und das unermüdliche Engagement für die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebes.

Der neue Betriebsleiter des ASP, Dr. Dietmar Regener, ist seit mehr als 22 Jahren stellvertretender Betriebsleiter und rechte Hand von Nolte. „Dadurch ist die Kontinuität bei der Entwicklung des Betriebes gesichert“, betonte Dreier.

Dr. Holger Thärichen, Geschäftsführer des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU) betonte in seinem Grußwort die Verdienste von Reinhard Nolte für die Verbandsarbeit: „Herr Nolte hat sich in verschiedenen Gremien des VKU engagiert und vor allem als stellvertretender Vorsitzender der Landesgruppe NRW die Interessen der kommunalen Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebe vorbildlich vertreten, dafür möchte ich mich herzlich bei ihm bedanken.“