Der Chinesische Nationalcircus in Paderborn: Wenn Grenzen harmonisch verschwimmen

Paderborn

Tosender Applaus durchflutet die Paderhalle am Sonntagabend: Eine einzigartige Inszenierung hat der Chinesische Nationalcircus hingelegt. Aufgeführt wurde das Stück „China Girl – Love is stronger than blood“. Wer sich nun aber eine übliche Theateraufführung vorstellt, die an eine moderne Interpretation von Romeo und Julia erinnert oder an das Musical West Side Story, der wird dieser Inszenierung nicht gerecht.

Von Katharina Freise