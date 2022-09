Der ehemalige Paderborner Erzbischof Lorenz Kardinal Jaeger als Seelsorger

Paderborn/Schwerte

Die seit 1977 bestehende, vom damaligen Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt (im Amt 1974-2002) gegründete „Kommission für kirchliche Zeitgeschichte“ hat sich in den vergangenen Jahren zwei Schwerpunkte in ihrer wissenschaftlichen Arbeit gesetzt: Einmal erforscht sie die Missbrauchsproblematik im Erzbistum und dann erarbeitet sie die Amtszeiten der Erzbischöfe Lorenz Kardinal Jaeger (im Amt 1941-1973) und Johannes Joachim Kardinal Degenhardt. Jährlich führt sie dazu im Spätsommer eine wissenschaftliche Wochenendtagung in der Katholischen Akademie Schwerte durch.

Von Klaus Zacharias