Der König in Sennelager genießt die Ruhe

Nach zwei Jahren, in denen das Schützenfest pandemiebedingt ausfallen musste, feierte die Sankt-Hubertus-Schützenbruderschaft Sennelager in diesem Jahr wieder. Sie bejubelte ihr neues Königspaar.

Ehrenoberst Dirk Koch hatte sich beim Vogelschießen zum neuen König der Schützenbruderschaft befördert und seine Frau Christine (59) zur Königin gewählt. Dabei fand das Schießen erstmals zwei Wochen vor dem eigentlichen Schützenfest statt.

Hier trat der 52-jährige Dirk Koch, zuvor bis 2020 13 Jahre lang als Oberst im Schützenverein tätig, erstmals zum Königsschuss an und löste seinen Vorgänger Michael Pustmüller als Regenten ab. Zuvor befand er sich bereits zwei Mal als Prinz im Hofstaat. „Vorher als Oberst war die nötige Ruhe nicht vorhanden – nun kann man das Dasein als König in aller Ruhe genießen“, begründete Koch seinen persönlichen Zeitplan.

„Die Leute möchten wieder raus“

Im Hinblick auf die ausgefallenen Schützenfeste in den vergangenen zwei Jahren stellte der frischgebackene König am Sonntag fest: „Alle haben eine sehr positive Stimmung, sowohl beim Fest als auch schon beim Schießen. Man merkt, dass die Leute wieder raus möchten und es sehr schön finden, wieder unter Menschen zu sein.“ Dabei sei der Ansturm auf das Schützenfest gefühlt größer als vor der Pandemie. „Schon am Samstag merkte man, die Menschen wollen wieder zum Feiern kommen“, freute sich der 52-Jährige.

Die gute Stimmung merkte man den Schützen am zweiten Tag des Festes auch in der Königsresidenz am Waldmeisterweg an, als Königs- und Hofpaare sich auf den großen Umzug und die Parade auf dem Festplatz vorbereiteten. Sennelager bewies: Die Begeisterung für Schützenfeste scheint durch die Pandemie keinen größeren Schäden bekommen zu haben. Im Gegenteil!