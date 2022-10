Der Mensa-Express hat Fahrt aufgenommen

Mit dem neuen Schuljahr können die Schülerinnen und Schüler wieder am Mensaessen teilnehmen, das frisch vor Ort in der Küche der Gesamtschule Elsen gekocht wird. Zwischen Küche und Mensa wird das Essen seit August auf besondere Art transportiert – nämlich mit einem Elektro-Lastenfahrrad. Das teilte der Verein der Eltern und Förderer der Gesamtschule Paderborn-Elsen mit, der seit vielen Jahren die Mensa betreibt.

Förderverein der Gesamtschule Paderborn-Elsen schafft E-Lastenrad an

Gemeinsam etwas bewegen von links: Sigrid Beer (Vorsitz Förderverein), das Team von In Via mit Martina Schäfers, Riad Isaac, Dieter Siebers und Margarete Schwede, Mensaleiter Stefan Striegl, Petra Mall (OGS Team-Leitung der AWO), die Schulleiter Dr. Siegfried Martini (Gesamtschule), Michael Böhle (Grundschule Comenius), davor: Beigeordneter Wolfgang Walter und rechts Kristina Bode (OGS-Teamleitung der AWO) und Silvia Timmermeier (Qualitätsmanagement Schulverpflegung Stadt PB) mit dem E-Cargo.

„Auch durch die Coronazeit konnte der Mensabetrieb trotz Schulschließungen gut geführt werden“, blickt der Verein zurück und räumt ein, dass aufgrund der Abstandsregeln beim Essen und der begrenzten Sitzplatzkapazitäten eine Lösung für die OGS-Kinder der benachbarten Comenius-Grundschule gefunden werden musste.

Dafür wurde die Stadt Paderborn ein Mensa-Provisorium in der Dreifachsporthalle in Elsen eingerichtet. Für den Transport des Essens hat sich der Förderverein mit dem E-Lastenrad ein kreatives Konzept zur Wiederaufnahme der Essensversorgung einfallen lassen.

So verkehrt nun umweltfreundlich der Mensa-Express zwischen der Küche der Gesamtschule und der nahen Dreifachsporthalle. Unterstützt wurde der Verein in seinem Plan, ein Elektro-Lastenfahrrad anzuschaffen, durch finanzielle Förderung aus dem Programm des Bundeswirtschaftsministeriums und des E-Mobilitätsprogramm des Landes NRW und nicht zuletzt durch die Stadt Paderborn. Dabei zeigte sich der Beigeordnete Wolfgang Walter von Anfang an überzeugt von der Projektidee.

Vom Transport entlastet wird das Team rund um den Mensaleiter Stefan Striegl durch eine Kooperation mit „Aller Hand Arbeit“, einer gemeinnützigen GmbH unter dem Dach von In Via Paderborn. Sigrid Beer, Vorsitzende des Fördervereins der Gesamtschule, hatte den Kontakt zu der In-Via-Geschäftsführerin Margarete Schwede hergestellt. Ein Zwei-Mann-Team fährt nun das Schulessen zu den OGS-Kindern und holt die Transportboxen nach der Mahlzeit direkt wieder ab.