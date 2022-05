Der Tornado bringt viel Müll: auch Paderborns Ortsteil Benhausen betroffen

Paderborn-Benhausen

Mit dem Tornado kam der Müll. „Ich habe vor unserem Dachfenster gestanden und zu meinem Mann gesagt: Da fliegen Teile durch die Luft!“, erzählt Marion Wieczorek. Ihr steht der Schreck noch ins Gesicht geschrieben. Ihr Mann Gerhard steht in diesem Moment neben ihr: „Es war auf einmal wie dichter Nebel, in dem Teile herumwirbeln“, beschreibt er das, was er sieht, als der Tornado auf den Rand von Benhausen trifft.

Von Sonja Möller