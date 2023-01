Deutsch-Französische-Gesellschaft Paderborn feiert 60 Jahre Elysée-Vertrag

Das traditionelle „Dîner amical“ der Deutsch-Französischen-Gesellschaft Paderborn stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des 60. Jahrestags der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags. In ihrer Rede unterstrich die Vorsitzende Birgit Kelliger, wie wichtig es sei, die deutsch-französische Freundschaft zu pflegen und sie immer wieder neu mit Leben zu füllen.

Sie zitierte aus der Resolution der Vereinigung Deutsch-Französischer-Gesellschaften für Europa, dem Dachverband aller Deutsch-Französischer-Gesellschaften in Deutschland. Hier heißt es: „Gerade in kritischen Zeiten wie diesen sind eine enge Absprache und ein deutsch-französischer Schulterschluss in der Europäischen Union und der Welt von essentieller Bedeutung. Gleichzeitig setzt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen unseren Partnerländern ein bedeutsames Zeichen für die Fortentwicklung eines einigen Europas.“

Bei den Feierlichkeiten am 22. Januar in Paris betonte Bundeskanzler Olaf Scholz die Notwendigkeit der deutsch-französischen Zusammenarbeit als „Impulsgeber in einem geeinten Europa“. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Deutschland aufgerufen, gemeinsam mit Frankreich „Pioniere der Neugründung unseres Europas“ zu werden. Diese Rolle komme den beiden Nachbarstaaten zu, weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam den Weg der Aussöhnung gegangen seien.

Beim „Dîner amical“ sprach Sabine Kramm, stellvertretende Bürgermeisterin in Paderborn, als Vertreterin der Stadt Paderborn ein Grußwort und berichtete über ihre persönlichen Erlebnisse der Gastfreundschaft in Le Mans. Für die musikalische Begleitung des festlichen Essens sorgte das Duo Feelin‘ Groovy mit Peter Krudup von Behren (Gesang) und Dieter Nowak (Klavier). Sie präsentierten französische Chansons von Piaf bis Trenet, die einige Gäste freudig mitsangen.

Insgesamt konnte die DFG zum Jubiläum 70 Gäste begrüßen, die das viergängige Menü des Restaurants Fischteiche genossen. Unter den Gästen waren auch Prof. Dr. Paul Gévaudan und Prof. Dr. Stefan Schreckenberg von der romanistischen Fakultät der Universität Paderborn sowie 17 Studenten des binationalen Studiengangs Etudes Européennes, bei dem die Universitäten von Le Mans und Paderborn kooperieren.