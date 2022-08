Deutsch-Französische Gesellschaft Paderborn stellt ihr Herbstprogramm vor

Die beiden Musikerinnen des Duos ‚Pariser Flair‘ Marie Giroux (Gesang) und Jenny Schäuffelen (Akkordeon und Piano) präsentieren neben Klassikern des französischen Chansons wie Aznavour, Brel, Piaf und Bécaud auch allerlei Tipps für die nächste Parisreise.

Zum offiziellen Jubiläums-Festakt im Rathaussaal begrüßt die DFG den ehemaligen ARD-Frankreichkorrespondenten in Paris, Mathias Werth, eskortiert von französischen Automobil-Veteranen und musikalisch umgeben von Pariser Flair. Hier sind die DFG-Mitglieder und geladene Gäste willkommen.

Wie gewohnt finden auch wieder zwei Stammtische in französischer Sprache statt. Am Dienstag, 6. September, und am 22. November bietet Sylvain Victor zwanglose Konversation in leichtem Französisch. Um Anmeldung per E-Mail an [email protected] wird gebeten.

Am 18. Oktober um 19.30 Uhr startet eine neue Veranstaltungsreihe: „Aus unseren Reihen – Vorträge von Mitgliedern für Mitglieder und Gäste“. Den Anfang macht Franz Alsters, der teils auf Deutsch, teils auf Französisch mit Bildern von seiner Fahrradtour entlang der Loire berichtet.

„Koloniale Raubkunst – Zur Debatte um das Humboldt-Forum und sein museales Konzept“ steht am 8. November um 19.30 Uhr auf dem Programm. Prof. Dr. Claudia Ölschläger aus Paderborn stellt diese kulturpolitische Debatte in ihren Grundzügen vor und informiert über kritische Thesen des Historikers Götz Aly und der französischen Provenienzforscherin und Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy.

In Zusammenarbeit mit dem Pollux-Kino präsentiert die DFG am Montag, 14. November, um 19.30 Uhr den Film ‚Illusions perdues‘. Die moderne Verfilmung des Balzac-Klassikers wird im Original auf Französisch mit deutschen Untertiteln im Pollux-Kino gezeigt.

Am Dienstag, 21. November, um 19 Uhr wird die Reihe „Soirée francophone en ligne“ – ein digitaler Gesprächskreis per Zoom – fortgesetzt. Bis zum 24. November wird um Anmeldung per E-Mail an [email protected] gebeten.

Den Jahresabschluss bildet am 6. Dezember eine biografische Erzählung von Irmgard Konrad, die über ihre Begegnung zu Weihnachten 1952 in Wetzlar mit den französischen Besatzungssoldaten Max Bobichon und Jean Comby berichtet und erzählt, wie aus dieser Begegnung eine intensive Freundschaft geworden ist, die mittlerweile 70 Jahre andauert. Auch hierzu wird um Anmeldung bei B. Kelliger (Kontaktdaten auf www.dfg-paderborn.de) gebeten.

Wenn nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen im Kolping-Forum / Hotel Aspethera, Am Busdorf 7, statt. Sie beginnen um 19.30 Uhr; Vortragsbeginn ist um 20 Uhr. Aktuelle Informationen und Änderungen werden auf der Homepage (www.dfg-paderborn.de) veröffentlicht. Dort sind auch Mailadressen und Telefonnummern für Anmeldungen zu finden.