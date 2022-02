Deutsch-Russische Gesellschaft Paderborn verurteilt Angriff auf die Ukraine

Paderborn

Die Deutsch-Russische Gesellschaft Paderborn hat den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine verurteilt. Vorstandsmitglied Alexander Wittmer sagte: „Das ist ein Verbrechen, das nicht zu billigen ist. Putin lebt in einer Parallelwelt und führt das Land in eine Katastrophe. Ganz normale Menschen wissen, dass ein Krieg niemals zu etwas Gutem führt.“

Von Dietmar Kemper und Jörn Hannemann