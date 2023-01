Erste Poststation in OWL steht in Paderborn-Wewer

Paderborn-Wewer

Eine neue Poststation haben Vertreter der Deutschen Post und des Paketdienstes DHL als gemeinsames Angebot am Freitag in Wewer eröffnet. Als Erweiterung der Paketstationen können Kunden an solchen Automaten auch Briefmarken kaufen und Post versenden. Die Poststation ist nach Angaben des Unternehmens die erste in Ostwesfalen-Lippe.