Deutsches Rotes Kreuz in Paderborn sammelt für das Rote Kreuz in der Ukraine

Paderborn

Die Kämpfe in der Ukraine gehen unvermindert weiter und zunehmend ist auch die Zivilbevölkerung von Kampfhandlungen betroffen. Nachdem das Rote Kreuz in Paderborn sich in den vergangenen Tagen bereits an der Vorbereitung der Hilfstransporte in die Paderborner Partnerstadt Przemysl beteiligt hat, steht nun die Unterstützung der Bevölkerung, die im Kriegsgebiet in der Ukraine verblieben ist, im Vordergrund.