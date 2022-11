Die bedrohte Schönheit der Regenwälder: Paderborner präsentieren neuen Bildband 

Von Paderborn in den Dschungel: Seit 30 Jahren bereisen der bekannte Paderborner Tierfotograf Dieter Schonlau und seine Frau Sandra Hanke die Regenwälder dieser Welt. Was sie dabei gesehen und erlebt haben, präsentieren sie in ihrem neuen Bildband „Dschungelleben – Von Lebensträumen und bedrohten Wäldern“. Zwölf Jahre Arbeit stecken in dem Buch.

Seit über 30 Jahren sind die beiden Paderborner in den Urwäldern entlang des Äquators praktisch zu Hause – vom Amazonas in Südamerika über Mittelamerika (Guatemala, Honduras) bis hin zu Südostasien mit Borneo, Sumatra und Neuguinea. Von ihren fast 20, zum Teil mehrmonatigen Reisen bringen sie jedes Mal einzigartige und spektakuläre Fotos mit. Von seltenen oder noch nie entdeckten Tieren und Pflanzen, aber auch von zahlreichen Begegnungen mit Ureinwohnern, „die uns gelehrt haben, den Regenwald zu lesen und Tiere im Verborgenen zu entdecken“, wie es Dieter Schonlau nennt.

4000 Nächte im Regenwald verbracht

Mehr als 4000 Nächte haben sie dafür mittlerweile im Zelt oder in selbstgebauten Unterschlüpfen verbracht. Was sie bei ihren Projekten in den Regenwäldern dieser Erde gesehen und erlebt haben, präsentieren sie jetzt auf 224 Seiten in ihrem neuen, bereits zweiten Bildband „Dschungelleben – Von Lebensträumen und bedrohten Wäldern“, der gerade erschienen ist.

Bereits für ihr erstes Buch „Regenwälder – Leben im Dschungel“, erschienen im renommierten „National Geographic“-Verlag, erhielten die beiden Naturfotografen nur höchstes Lob, selbst von Wissenschaftlern, die die einzigartigen Aufnahmen in ihren Bann zogen. Viele TV-Auftritte, unter anderem bei Markus Lanz, und Vorträge in Deutschland, Österreich und der Schweiz folgten.

Das neue „Dschungelbuch“

Jetzt wollen sie ihr „Dschungelleben“ weitererzählen. „Dieses Mal wollten wir allerdings noch stärker eigene inhaltlich Akzente setzen, was bei einem so großen Verlag wie National Geographic so nicht möglich gewesen wäre, auch wenn es die Anfrage bereits gab“, betont Schonlau. Bewusst hätten sie sich deshalb entschieden, das Folgewerk im Eigenverlag selbst herauszugeben, auch um noch näher auf die gewaltigen Zerstörungen von Lebensräumen durch Raubbau und Profitgier einzugehen sowie auf Begegnungen mit indigenen Menschen im Dschungel. Außerdem sei so erst eine bessere Papier- und Druckqualität möglich gewesen, betont Schonlau.

Wenn der 59-jährige gelernte Konditormeister, der jedes Jahr in der Weihnachtszeit als Live-Marzipankünstler bei Klingenthal sein anderes Talent zeigt, und die 54-jährige Restaurantfachfrau von ihren Begegnungen sprechen, kann man sich ihrer Begeisterung kaum entziehen: Beispielsweise wenn sie berichten, wie ein Orang-Utan von den Baumwipfeln hinuntersteigt und sie beobachtet, von Riesenflughörnchen auf Borneo, die in 60 Metern Höhe durch die Luft gleiten, oder bizarren Insekten. Dazu gibt es nie gesehene Einblicke in die Wunderwelt der Leuchtpilze, den „Garten der Arten“ oder auf einer Doppelseite den tiefen Blick in die Augen eines Grünaugengeckos.

In höchster Gefahr half ein Volkslied

Passiert sei trotz giftiger Schlangen und gefährlicher Wildtiere zum Glück nie etwas Ernstes. Gefährliche Momente gab es hingegen viele. Wie der Tag, als „wie aus dem Nichts plötzlich ein Elefantenbulle direkt vor uns auf dem Weg stand“. Solche Begegnungen können tödlich enden, das wussten beide. „Gedanken schossen mir durch den Kopf: Was sollten wir jetzt tun, was war das Richtige? Weglaufen? Einen Baum hochklettern? Ich wusste, nein, ich ahnte, dass Nichtstun auch keine Lösung war“, erinnert sich Schonlau im Buch. Dann tat er etwas, was er seit der Grundschulzeit nicht mehr gemacht habe. „Ich sang, so laut ich konnte, Hoch auf dem gelben Wagen'.

Dem mächtigen Bullen gefiel das deutsche Liedgut oder die Sangeskünste offenbar nicht. „Augenblicklich drehte er sich um und ergriff mit lautem Trompeten die Flucht!“ Von einem kleinen Hügel und mit großem Abstand glückte Schonlau wenig später sogar noch ein Foto, wie der Elefant aus dem Urwald an ein Ufer trat: der Gigant der Tiere vor der noch gewaltigeren Kulisse des Regenwaldes. „Ein Foto, von dem wir viele Jahre geträumt haben. Ich hätte den Dickschädel küssen können!“

Verkauf unterstützt Orang-Utan-Projekt

Doch die beiden Paderborner wollen nicht nur die Menschen an der Faszination des Dschungellebens teilhaben lassen, sie wollen auch dafür ein Bewusstsein schaffen. Noch nie sei die Zerstörung so schlimm gewesen. So sollen von den 44 Euro, die der hochwertige Bildband kostet, jeweils zehn Prozent an das Sumatra Orang-Utan Schutzprogramm gehen, das sich für die Erhaltung der vom Aussterben bedrohten Orang-Utans und ihrem Lebensraum auf Sumatra einsetzt.

Vortrag: Wunderwelt im Verborgenen

Am kommenden Montag, 7. November, sind Dieter Schonlau und Sandra Hanke um 19 Uhr auf Einladung der VHS Paderborn im Historischen Rathaus zu Gast. In einem Multimedia-Vortrag berichten sie über „Borneo – Wunderwelt im Verborgenen“. Der Eintritt kostet 14,00 Euro im Vorverkauf und 16,00 Euro an der Abendkasse (jeweils ohne Ermäßigung). Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 052518814300 entgegen.

An einem Büchertisch besteht dann auch die Möglichkeit, das neue Buch zu kaufen. In Buchhandlungen wird das Werk zunächst nicht erhältlich sein. Ab kommenden Jahr soll es aber einen Online-Shop über ihre Website wildlifephoto.de geben.