„Die Corona-Handbremse gemeinsam lösen“

Traditionell vor Weihnachten schreibt der Oberst des Paderborner Bürgerschützenvereins, Thomas Spieker, seinen Weihnachtsbrief an alle Mitglieder und wendet sich damit zugleich an die Bürger der Stadt Paderborn.

„Nach einem Jahr der Hoffnungen und Enttäuschungen feiern wir nun Weihnachten. Nach der Achterbahnfahrt der vergangenen Monate ist es gut, wenn wir endlich zur Ruhe kommen und uns auf unsere Stärken und Schwächen besinnen“, schreibt Spieker.

„Vor einigen Monaten hatten wir noch gehofft, dass zum diesjährigen Weihnachtsfest die Pandemie im Großen und Ganzen hinter uns liegen würde, aber diese Hoffnung hat getrogen“, blickt Spieker zurück. „Nach einem wunderbaren, unbeschwerten PBSV-Schützenwochenende im September hat uns die raue Covid-19-Wirklichkeit abermals eingeholt. Im November haben unsere Kompanien auf die sich wieder verschärfende Pandemielage reagiert und Veranstaltungen schweren Herzens abgesagt, obwohl deren Durchführung rechtlich zulässig gewesen wäre“, schreibt Spieker weiter.

Für dieses umsichtige Handeln in bürgerschaftlicher Eigenverantwortung spricht der Oberst allen Kompanievorständen großen Respekt aus. Die Gesundheit der Mitglieder und Gäste müsse weiterhin an allererster Stelle stehen.

„Das Handeln in bürgerschaftlicher Eigenverantwortung nach bestem Wissen und Gewissen ist gerade in dieser schwierigen Zeit unverzichtbar“, betont Spieker. „Haben wir Bürger in Deutschland in den vergangenen Jahren zu viel Eigenverantwortung aufgegeben und auf unseren Staat und dessen Institutionen übertragen?“, fragt der Oberst. „Wir Paderborner Schützen, das ist meine persönliche Erfahrung der vergangenen Wochen, tun gut daran, auch bei unerfreulichen Aufgaben wie der pandemiebedingten Absage von Veranstaltungen Verantwortung zu übernehmen und nicht auf unsere in der Krise leider allzu oft überfordert wirkenden Politiker zu warten“, meint Spieker. Das Coronavirus nehme weder auf die Zaghaften noch auf die Impfskeptiker Rücksicht.

Für das Jahr 2022 hoffe er, dass möglichst viele bisher ungeimpfte Mitbürger von der Möglichkeit einer Corona-Schutzimpfung und die bereits Geimpften von der Auffrischungsimpfung Gebrauch machen, „damit wir endlich wieder in unser normales Leben zurückkehren können“, schreibt Spieker und geht davon aus, dass eine gültige Corona-Schutzimpfung die „Eintrittskarte“ für die allermeisten Veranstaltungen sein wird. „Ich bin zuversichtlich, dass wir ein glanzvolles Paderborner Schützenfest 2022 zu Ehren unseres Königspaares Dirk Scholl und Jana Mirk und anschließend ein herrliches Liborifest 2022 feiern werden.“ Damit sei der „Paderborner Rhythmus“ mit seiner fünften Jahreszeit im Juli wiederhergestellt.

Mit Blick auf die Kompanie- und Bataillonswahlen im Frühjahr danke er allen bei den Wahlen nicht mehr antretenden Offizieren für ihren Einsatz. „Stellvertretend nenne ich den Maspern-Hauptmann Christian Lüke und den Königsträßer-Feldwebel Norbert Vossebein, die wichtige und besonnene Stimmen im Engeren Bataillonsvorstand waren und dort fehlen werden.“

Sein Dank gelte auch den Vorstandsmitgliedern, die in den verdienten „Schützenruhestand“ wechseln wollten, die aber aufgrund der besonderen Situation für eine weitere Amtszeit bereitstehen. „Und schließlich danke ich unseren Ehefrauen und Partnerinnen dafür, dass Ihr uns in unseren Ehrenämtern den Rücken stärkt. Ihr seid die wahren Heldinnen des PBSV!“

Für das neue Jahr habe sich der Bataillonsvorstand unter dem PBSV-Jahresmotto 2022 „Neustart mit Charakter“ viel vorgenommen. Auf dem Schützenplatz werde es eine Daueraktion „Paderborner Originale – denk mal an…“ geben. „Mit neuen Veranstaltungsformaten wollen wir kompanieübergreifend unsere Jungschützen ansprechen, der Schützenplatz soll noch fahrradfreundlicher werden, die Präsentation unserer Vereinsgeschichte wird im kommenden Jahr digitalisiert. Es wird für jeden etwas dabei sein.“

Der Oberst übermittelt zudem allen erkrankten Schützenbrüdern und -schwestern sowie allen erkrankten Familienangehörigen herzliche Genesungswünsche.

Thomas Spieker abschließend: „Ich hoffe im Zeichen der Geburt Jesu Christi auf ein Fest des Friedens und wünsche Ihnen und Euch allen Frohe Weihnachten sowie Glück, Gesundheit und Gottes Segen im Neuen Jahr! Lasst uns gemeinsam 2022 die angezogene Corona-Handbremse lösen und wieder in unser normales Leben zurückkehren – jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen!“