Die jungen Kreativen der Paderborner Uni

Paderborn/Herford

Die Jahresausstellung des Faches Kunst an der Universität Paderborn wird am Dienstag (12. Juli) nicht einfach so eröffnet. Auf der Wiese hinter dem Silo wird ein Apfelbaum als Zeichen gegen Gewalt gepflanzt. Wachsen statt zerstören. Gegraben wird mit einer der Schaufeln, die der mexikanische Künstler Pedro Reyes aus Waffen gestaltete, die er sammeln und einschmelzen ließ.

Von Dietmar Kemper