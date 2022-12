Die Landwirtschaft in Paderborn

„Zeit und Landwirtschaft“ heißt der erste Teil einer auf zwei Bände angelegten Geschichte der Landwirtschaft von den Ursprüngen und dem harten Kampf um ausreichend Nahrung bis zur Massenproduktion der Gegenwart. Den ersten Band hat Johannes Kolsch jetzt fertiggestellt. „Darin habe ich die Geschichte bis 1800 aufgeschrieben. Damals betrat Napoleon die europäische Bühne und leitete die Befreiung der Bauern ein“, erzählt der Autor.

Bis dahin konnten Bauern nicht frei schalten und walten. Sie waren zu Frondiensten verpflichtet und mussten Abgaben leisten. Saßen ihnen damals Fürsten, Fürstbischöfe und Gutsbesitzer im Nacken, sind es heute die Lebensmittelkonzerne mit ihrer Marktmacht.

Zehntscheune in Atteln

„In Atteln gab es eine Zehntscheune, wo die Bauern ihre Abgaben hinbrachten“, weiß Kolsch. Von allem sei der „Zehnte“ fällig gewesen: von Getreide und Eiern genauso wie von Milch und Butter. Jahrhundertelang sei Martini, der 11. November, für die Bauern ein zentrales Datum gewesen. „An diesem Tag mussten sie ihre Abgaben leisten“, erklärt Kolsch.

Der 75-Jährige hat das Buch für alle geschrieben, „die sich der Landwirtschaft verbunden fühlen“. Dazu gehört Kolsch in jedem Fall: Seine Eltern betrieben in Helmern einen Hof. Und Helmerns Geschichte hat sich ihr Sohn auch in Buchform gewidmet („Helmern bis 2015 – Impressionen aus 1000 Jahren“). Johannes Kolsch wurde selbst nie Landwirt, sondern wählte den Maschinenbau als Profession. Im Heinz-Nixdorf-Institut der Universität Paderborn befasste sich der Diplomingenieur in einem Labor intensiv mit Werkzeugmaschinen und Robotik.

Die Plackerei mit dem Holzpflug

Apropos Maschinen: Traktoren und Mähdrescher haben die Landwirtschaft revolutioniert, die Erntemengen in einem vorher unvorstellbaren Ausmaß erhöht. „Erst heute geht es den Landwirten besser“, verweist Kolsch auf die epochale Bedeutung der Einführung effizienter Maschinen, die, anders als Pferde, keine Pause brauchen. In den Jahrhunderten zuvor bedeutete Landwirtschaft Plackerei. „Mit dem Holzpflug war nur ein Anritzen des Bodens, aber kein schollenwendendes Pflügen möglich“, nennt Kolsch ein Beispiel.

Technische Weiterentwicklungen erleichterten die Arbeit, die aber immer wieder auch von Ausbrüchen der Pest oder gewaltsamen Auseinandersetzungen überschattet wurden. „Im Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 wurden Bauern gezwungen, Vorratslager anzulegen, ihre Fuhrwerke und Pferde bereitzustellen. Wenn die Pferde zurück waren, mussten die Bauern sie ein paar Tage lang aufpäppeln, um sie selbst einsetzen zu können“, berichtet Kolsch.

In seinem Buch beschreibt er mit Blick auf die Region Ostwestfalen und Münsterland, wie unsere Vorfahren gepflügt, gedüngt und gesät haben und wie sie zum Beispiel um 1750 in den Dörfern gelebt haben. Es geht um die Domestizierung von Tieren und Pflanzen, um Bauernkalender und vieles mehr.

Eine Spezialisierung gab es damals nicht

Die Spezialisierung in der Landwirtschaft wie heute gab es damals nicht. „Im Mittelalter bildeten Höfe geschlossene Einheiten – dort wurde alles selbst produziert, das Backen übernahmen die Frauen“, weiß der Autor. Sein 400 Seiten dickes, mit Bildern aus dem Alltagsleben der Landwirte illustriertes Buch wird es in den Buchhandlungen Bonifatius und Linnemann geben. Es kostet 16,95 Euro. Kolsch schickt Exemplare aber auch persönlich zu (E-Mail: [email protected]).