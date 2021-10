Die Nummer eins in NRW

Paderborn

Die Fahrgäste sind mit Paderborns Verkehrsunternehmen überdurchschnittlich zufrieden. Beim „ÖPNV-Kundenbarometer 2021“ belegte der Padersprinter bundesweit den dritten, in Nordrhein-Westfalen sogar den ersten Platz. Die Kunden honorierten vor allem die Schutzmaßnahmen gegen Corona. In dem Punkt „Corona-Krisenmanagement“ wurde kein anderes Verkehrsunternehmen in Deutschland so gut bewertet.

Von Dietmar Kemper