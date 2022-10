Die Senne-Wölfin ist verschwunden

Von sieben Schafen waren vier tot. Der Anblick in Lichtenau im Januar 2021 war für Ulrich Menzel schwer zu verdauen. „Wölfe können ein übles Schlachtfeld hinterlassen, ich habe Verständnis für das tiefe Entsetzen der Tierhalter“, sagte er am Donnerstag.

Wölfe, hier ein Tier im Gehege des Wolfcenters in Dörverden (Kreis Verden), können bis zu 60 Kilometer schnell laufen, werden bis zu 60 Kilogramm schwer und bis zu zehn Jahre alt.

Mindestens 4000 Nutztiere seien im Jahr 2020 in Deutschland von Wölfen gerissen worden, rechnete Menzel bei seinem Vortrag vor der Kolpingsfamilie Paderborn-Zentral vor. Er beschrieb die Gattung Wolf, deren Geschichte, Ausbreitung und Zukunft in Deutschland. Menzel hat Forstwissenschaften in Göttingen studiert, war lange forstlicher Betriebsleiter der Stadt Büren und ist jetzt Wolfsberater des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen für den Kreis Paderborn.