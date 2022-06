Dieb greift Hausdetektive in Sportgeschäft am Paderborner Königsplatz an

Paderborn

Einen dreisten Dieb haben Polizisten am Samstag in einem Sportgeschäft am Königsplatz in Paderborn festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der 20-Jährige zuerst eine Sporttasche genommen und dann mit Waren im Wert von 300 Euro gefüllt. Damit wollte er das Geschäft verlassen.

Von Rajkumar Mukherjee