Die Polizei hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Dieb in Paderborn-Schloß Neuhaus auf frischer Tat ertappt. Der Hinweis kam von einem Zeugen, teilte die Polizei mit.

Die Paderborner Polizei (Symbolbild) hat am frühen Donnerstagmorgen einen Dieb auf frischer Tat ertappt, der unverschlossene Autos durchsucht hat und Gegenstände mit sich führte, die augenscheinlich aus den Fahrzeugen stammten.

Der Zeuge wurde nach Angaben der Polizei am frühen Donnerstagmorgen (16. Februar, 4 Uhr) auf einen Mann aufmerksam, der in der Straße Im Quinhagen die Türgriffe geparkter Pkw betätigte – offensichtlich um zu prüfen, ob diese verschlossen waren.

Der Zeuge benachrichtigte die Polizei, daraufhin suchten Streifenbeamte umgehend die Örtlichkeit auf und trafen in der Straße Almedeich auf einen Mann, der der Beschreibung des Zeugen entsprach.

Der Tatverdächtige schloss den weiteren Angaben zufolge in diesem Moment die Beifahrertür eines VW-Golfs, der nicht sein eigener war. Das Fahrzeug war augenscheinlich durchwühlt worden. Außerdem führte der Mann – ein 35-Jähriger, der in Paderborn wohnt – einen Gegenstand mit sich, der aus dem zuvor durchwühlten VW stammte. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurden verschiedene weitere Gegenstände aufgefunden, die sich typischerweise in Fahrzeugen befinden.

Daraufhin wurde die nähere Umgebung nach möglichen weiteren Tatörtlichkeiten abgesucht. Tatsächlich fanden die Polizeibeamten weitere drei Autos an der Neuhäuser Straße, Im Quinhagen und im Almedeich vor, die wohl unverschlossen waren und vom Tatverdächtigen durchsucht worden waren.

Der Beschuldigte wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeiwache Paderborn gebracht; die bei ihm aufgefunden Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen wurde eingeleitet.