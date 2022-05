Im Paderborner Stadtteil Wewer sind in der Nacht von Freitag auf Samstag drei Autos der Marke BMW aufgebrochen worden. Die Diebe hatten es unter anderem auf die Navigationssysteme abgesehen.

Die erste Tat fiel gegen 4.40 Uhr am Stulzenhof auf. Hier hebelten die Unbekannten in einem vor dem Wohnhaus des Halters geparkten 7er BMW das Armaturenbrett auseinander, entwendeten Navi, Tacho und andere Bauteile.

Gegen 8 Uhr entdeckte der Besitzer eines 5er BMW Beschädigungen in seinem Auto, das am Glehenweg auf seinem Grundstück am Wohnhaus stand. Die Täter hatten begonnen, Teile aus dem Armaturenbrett zu lösen, aber nichts gestohlen, dass sie möglicherweise gestört worden waren. Gegen 2 Uhr hatten die Hunde des Nachbarn angeschlagen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Mittags fiel der Einbruch in einen 4er BMW auf, der auf einem Stellplatz im verkehrsberuhigten Bereich an der Straße im Kirchenfelde geparkt war. Aus dem Auto fehlten das Navi, mehrere Armaturen und das Lenkrad.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.