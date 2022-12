Diebe stehlen Audi Q7 in Marienloh

Einen schwarzen Audi Q7 haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (15. Dezember) in Marienloh geklaut. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, nutzten die Diebe vermutlich das Keyless-Go-System des Fahrzeugs für ihre Zwecke.

Bequemer Einstieg: Keyless Go macht einen klassischen Schlüssel überflüssig, kann aber mit krimineller Energie auch anderen, wie den Dieben des Audi Q7 in Marienloh, ungewollt Zugang verschaffen. (Symbolfoto)

Erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13./14. Dezember) sind in Bad Lippspringe zwei hochwertige Audi gestohlen worden.

Der in Marienloh gestohlene SUV stand laut Polizei vor einem Wohnhaus in der Straße Am Vogtland nahe der Eingangstür. Zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, wurde der Wagen gestohlen. Der Audi Q7, Baujahr 2016, hatte eine Bielefelder Zulassung (BI). Vermutlich nutzten die Täter technische Geräte, um das Funksignal des im Haus liegenden Autoschlüssels zu verlängern und so das Auto zu öffnen und zu starten.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum oder auch an Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Informationen und Tipps zum Schutz vor Autodiebstählen hat die Paderborner Polizei im Internet eingestellt.