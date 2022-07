Diebe stehlen Auto am Frankfurter Weg

Vom Hof eines Autohauses am Frankfurter Weg in Paderborn haben Unbekannte ein Auto gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wagen stand auf Hof eines Autohauses in Paderborn – Polizei sucht Zeugen

Sitz des Autohauses ist am Frankfurter Weg, Ecke Greifswalder Straße, berichtet die Polizei am Dienstag. Gestohlen wurde ein Hyundai Tucson, ein sogenanntes Sport Utility Vehicle (SUV).

Der Wagen war bereits am Freitag auf dem Hof abgestellt worden, so die Polizei. Am Montagmorgen fiel der Diebstahl auf. Das SUV vom Hersteller Hyundai ist ein Modell der Reihe Tucson ix35, Baujahr 2021. Der Wagen ist schwarz lackiert und hat ein Paderborner Kennzeichen.

Möglicherweise nutzten die Täter technische Geräte, um das sogenannte Keyless-go-System des Fahrzeugs zu aktivieren, so die Polizei weiter.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/306-0 entgegen.