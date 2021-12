Diebe stehlen in Paderborn Geld aus Ladenkasse

Paderborn

In einem Fachgeschäft für Gläser an der Rosenstraße in Paderborn ist laut Polizei Geld aus der Kasse gestohlen worden. Ein Tatverdächtiger lenkte dabei eine Mitarbeiterin ab. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei veröffentlichte eine Personenbeschreibung.

