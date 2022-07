Diebe stehlen in Paderborn Töpferwaren vom Magdalenenmarkt

In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter in Paderborn von einem Ausstellungsstand des Magdalenenmarktes eine Vielzahl von Ton- und Keramikwaren gestohlen.

Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei im unteren vierstelligen Bereich. Der Stand befindet sich in der Nähe der öffentlichen Toilettenanlage hinter dem Diözesanmuseum an der Straße Am Ikenkamp.

Die Polizei in Paderborn sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 05251/3060 entgegen.